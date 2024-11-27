Происшествия

Жителей аварийного дома в Волгограде заблокировал заливший подъезд кипяток

Происшествия 27.11.2024 08:07
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27.11.2024 08:07


Подъезд дома №4 поселка 40 домиков затопило кипятком. Люди, оказавшиеся в ловушке, не могут не зайти в свои квартиры, не выйти. Волгоградцы записали видеообращение с просьбой обратить внимание на их безысходную ситуацию, так как надежды на УК «Агат», которая должна обслуживать дом, нет.
«УК «Агат» не работает, на наши запросы отвечают отписками, мол разбирайтесь сами экстренная служба у них отсутствует и они ничем не могут помочь, — говорит одна из жительниц.
- Люди платят деньги за жилищно-коммунальные услуги, а взамен получают холод в квартирах и заблокированный вход в подъезд, - возмущается подписчица.
Напомним, все двухэтажки поселка 40 домиков признаны аварийными. В частности, дом №4 получил такой статус еще в 2019 году. Людей обещали расселить до 2025 года. Часть жильцов поселка уже получила новое жилье, однако здесь еще остаются люди, чья жизнь прекратилась в кошмар. Состояние домов несет угрозу жизни и здоровью горожанам, в домах стоят подпорки, постоянно рвутся трубы. При этом управляющие компании, которые назначают чиновники, не выполняют свои обязательства по содержании домов.
Скриншот видео Волгоград №1 t.me

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