



Подъезд дома №4 поселка 40 домиков затопило кипятком. Люди, оказавшиеся в ловушке, не могут не зайти в свои квартиры, не выйти. Волгоградцы записали видеообращение с просьбой обратить внимание на их безысходную ситуацию, так как надежды на УК «Агат», которая должна обслуживать дом, нет. Подъезд дома №4 поселка 40 домиков затопило кипятком. Люди, оказавшиеся в ловушке, не могут не зайти в свои квартиры, не выйти. Волгоградцы записали видеообращение с просьбой обратить внимание на их безысходную ситуацию, так как надежды на УК «Агат», которая должна обслуживать дом, нет.

ь, — говорит одна из жительниц.- возмущается подписчица.Напомним, все двухэтажки поселка 40 домиков признаны аварийными. В частности, дом №4 получил такой статус еще в 2019 году. Людей обещали расселить до 2025 года. Часть жильцов поселка уже получила новое жилье, однако здесь еще остаются люди, чья жизнь прекратилась в кошмар. Состояние домов несет угрозу жизни и здоровью горожанам, в домах стоят подпорки, постоянно рвутся трубы. При этом управляющие компании, которые назначают чиновники, не выполняют свои обязательства по содержании домов.