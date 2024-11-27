- Люди платят деньги за жилищно-коммунальные услуги, а взамен получают холод в квартирах и заблокированный вход в подъезд, - возмущается подписчица.
Напомним, все двухэтажки поселка 40 домиков признаны аварийными. В частности, дом №4 получил такой статус еще в 2019 году. Людей обещали расселить до 2025 года. Часть жильцов поселка уже получила новое жилье, однако здесь еще остаются люди, чья жизнь прекратилась в кошмар. Состояние домов несет угрозу жизни и здоровью горожанам, в домах стоят подпорки, постоянно рвутся трубы. При этом управляющие компании, которые назначают чиновники, не выполняют свои обязательства по содержании домов.
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