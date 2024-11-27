Труп многодетного жителя Волгоградской области обнаружили в гараже





В Николаевском районе Волгоградской области накануне, 26 ноября, нашли мертвым молодого мужчину. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти многодетного отца.

Труп 31-летнего жителя села Ленинское был найден в гаражном боксе на ул. Гагарина. Не исключено, что причиной трагедии стал несчастный случай.

– О смерти мужчины сообщила супруга, вместе с которой он воспитывал троих малолетних детей. С ее слов, тело мужа она нашла в гараже. При этом двери гаража были заперты изнутри, а автомобиль находился в заведенном состоянии, – сообщили информагентству в экстренных службах.

Вероятнее всего, смерть многодетного отца наступила в результате отравления угарным газом.

В СУ СК России по Волгоградской области подтвердили факт смерти сельчанина и уточнили, что следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Проводится проверка.