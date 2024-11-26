Общество

Волгоградка за один раз выплатила дочке 1,3 млн рублей алиментов

Общество 26.11.2024 08:43
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26.11.2024 08:43


Жительница Дзержинского района Волгограда погасила крупный долг по алиментам на содержание дочери. Как сообщили V102.RU в УФССП по Волгоградской области, лишенная родительских прав женщина несколько лет не выплачивала деньги своему ребенку. В итоге ее привлекли к административной ответственности, после чего она стала перечислять ребенку установленную судом сумму, однако до погашения долга было еще далеко. 
Только после того, как волгоградку предупредили об уголовной ответственности, она полностью выполнила свои обязательства и выплатила более 1 миллиона 330 тысячи рублей. Откуда у нерадивой мамаши появилась такая сумма, не уточняется. 

Фото V102.RU

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