Ночной гул сирен разбудил жителей юга Волгограда





Жителям Красноармейского района Волгограда снова пришлось пережить бессонную ночь. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, горожанам не давал спать гул сирен.

- В половине первого ночи нас снова разбудил звук сирен. Звучали как на бульварной части района, так и со стороны «Каустика». Вроде бы уже все привыкли, а все равно каждый раз спросонья вскакиваешь в панике, - поделилась с информагентство одна из местных жительниц.

По словам волгоградки, после минутного гула в районе все стихло. В остальные ночные часы никакой шум не помешал сну горожан.

В экстренных службах города сообщают о том, что минувшая ночь прошла в Волгограде без происшествий.