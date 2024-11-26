Массовые беспорядки со стрельбой сняли очевидцы на видео в Волгограде





В Волгограде местные жители вечером 25 ноября стали очевидцами беспорядков в Краснооктябрьском районе на ул. Богунской. Как сообщает ИА «Высота 102», в социальных сетях горожане сообщают о стрельбе, сопровождавшей драку.





По информации свидетелей происшествия, снятое на видео ими происходило возле сетевого магазина. О пострадавших в социальных сетях не сообщается.



– Конфликт произошел рядом с магазином «Магнит». Парни в масках и черной одежде хаотично бегали с одного места на другое, один из них ударил сверстника в лицо, – передают информацию авторы телеграм-канала «Волгоград Поймет». – На видео отчетливо слышны звуки стрельбы. Из-за чего начался конфликт и чем закончился, пока неизвестно.

В правоохранительных органах факт беспорядков на севере Волгограда подтверждают. ИА «Высота 102» направило запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области.