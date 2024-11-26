Происшествия

Массовые беспорядки со стрельбой сняли очевидцы на видео в Волгограде

Происшествия 26.11.2024 10:03
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26.11.2024 10:03


В Волгограде местные жители вечером 25 ноября стали очевидцами беспорядков в Краснооктябрьском районе на ул. Богунской. Как сообщает ИА «Высота 102», в социальных сетях горожане сообщают о стрельбе, сопровождавшей драку. 



По информации свидетелей происшествия, снятое на видео ими происходило возле сетевого магазина. О пострадавших в социальных сетях не сообщается. 

Конфликт произошел рядом с магазином «Магнит». Парни в масках и черной одежде хаотично бегали с одного места на другое, один из них ударил сверстника в лицо, – передают информацию авторы телеграм-канала «Волгоград Поймет». – На видео отчетливо слышны звуки стрельбы. Из-за чего начался конфликт и чем закончился, пока неизвестно.

В правоохранительных органах  факт беспорядков на севере Волгограда подтверждают. ИА «Высота 102» направило запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области.  

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