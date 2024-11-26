В Волгограде «Лада» протаранила опору ЛЭП на Первой продольной





25 ноября в Кировском районе Волгограда произошло столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась поздним вечером на новом участке Первой продольной магистрали.

- В 22:20 водитель, управляя автомобилем LADA Granta, напротив дома № 54 по ул. Никитина совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta, после чего автомобиль LADA Granta наехал на препятствие (опору ЛЭП) и совершил опрокидывание, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате ДТП «Гранта» получила серьёзные повреждения. Водитель машины был госпитализирован прибывшими на место медиками в одну из ближайших больниц. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области