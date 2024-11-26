Определены сроки окончания навигации на ВДСК и шлюзах Волжской ГЭС

Навигация на Волго-Донском судоходном канале и шлюзах Волжской ГЭС продлится до 10 декабря, передает V102.RU. По информации ФБУ «Администрация «Волга-Дон», Волгоградский гидроузел будет осуществлять пропуск флота с 26 ноября по 10 декабря при условии компенсации затрат судовладельцами на содержание гидросооружений.

На аналогичных условиях будет осуществляться с 1 декабря пропуск судов через шлюзы №№1-13 Волго-Донского судоходного канала, а также №14 и №15 Цимлянского гидроузла. При этом, как указывает администрация, вход в бассейн будет прекращен в полночь 7 декабря.

- При наличии ледовых явлений, суда без ледового класса в бассейн допускаться не будут, - заявили в администрации «Волга-Дон».

Напомним, что шлюзы №№1-13 Волго-Донского судоходного канала находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области.

Фото из архива V102.RU