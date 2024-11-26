Количество приверженцев ЗОЖ продолжает расти в Волгограде





Волгоградская область заняла 15 место в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на рейтинг «РИА Новости», средний бал региона за год вырос с 73,9 до 79,2.

При составлении рейтинга учитывались объемы потребляемых жителями алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, вовлеченность в занятия спортом и условия труда.

Согласно исследованию, которое проводится уже пятый год подряд, в целом в России наблюдается тенденция сокращения доли курильщиков, а вот ситуация с потреблением алкогольной продукции на душу населения не меняется и по-прежнему составляет 7,6 литра в год на одного человека.

Первое место в рейтинге среди всех регионов заняла Республика Дагестан. Здесь меньше всего потребляют табака и алкоголя и больше занимаются спортом.