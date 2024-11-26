Бизнес шаговой доступности: где найти коммерческие помещения с хорошим трафиком в Волгограде





В последние годы много волгоградцев перебирается в новостройки. Причины для переезда самые разные. Одни хотят инвестировать в недвижимость и жить на ренту, другие — развивать свой бизнес. Первым и вторым для удачной реализации задуманного нужны хорошие коммерческие помещения. ИА «Высота 102» разобралось, как правильно найти в Волгограде «доходное место», и заработать на своих сбережениях.

Разумное вложение средств

Помещения, расположенные на первых этажах жилых домов, становятся главным трендом в мире коммерческой недвижимости. Они прекрасно подходят как для открытия своего бизнеса, так и сдачи в аренду.

— Если говорить о волгоградском регионе, здесь прослеживается тренд на покупку небольших помещений от 30 до 200 квадратных метров в новых жилых комплексах города. Такую недвижимость приобретают для инвестирования и сдачи в аренду, а также под собственный небольшой бизнес: аптеки, офисы или минимаркеты. Заходить на такую недвижимость лучше на этапе строительства и тогда можно рассчитывать на рост цены метра в случае продажи или сдачи в аренду.

Перспективные локации

Коммерческие помещения в жилых комплексах занимают около 5—10% общей площади, а цена на такую недвижимость варьируется в пределах нескольких миллионов рублей. Правильная локация – одна из главных составляющих успеха при выборе коммерческой недвижимости в ЖК.

Одним из самых перспективных и, проще говоря, рентабельных с точки зрения бизнеса является густонаселенный Тракторозаводский район, где быстрыми темпами развивается социальная инфраструктура. Примером сбалансированной застройки в этой локации можно считать ЖК «Новый» — квартал разноэтажной застройки, расположенный в живописном месте на берегу Волги с панорамными видами на реку и масштабным собственным благоустройством.

— Уже на стадии проектирования нового района мы закладываем в проект продуктовую концепцию объектов стрит-ретейла, формируем пул объектов с учетом плотности населения, внутрирайонной логистики, концепции благоустройства, расположения социальных объектов. Поэтому коммерческие площади в наших проектах комплексной жилой застройки превращаются в желанный актив, — рассказали в компании застройщика ООО «СЗ «СТРОЙФ».





Трафик – превыше всего

Рядом с жилым комплексом Новый расположилась остановка ЖК «Новый», ставшая удобной связующей артерией для жителей и гостей района. Теперь добраться до ключевых точек города стало проще, благодаря появлению маршрутного такси №57к, которое регулярно и с комфортом выполняет свои рейсы. Также рядом находится остановка общественного транспорта 12 школа и трафиковые места района — ТРК «Семь Звёзд» и лофт-пространство «Фабрика».

В шаговой доступности работают четыре школы и гимназия, фитнес-центр и уже сдан детский сад на 140 мест.

Для удобства потенциальных покупателей недвижимости менеджеры отдела продаж готовы проконсультировать, как будет развиваться территория, каким будет пешеходный трафик. Это позволяет понять, какой вид бизнеса здесь будет оптимально открыть. Например, офис с панорамными видами на Волгу, магазин для детей или семейную кофейню-кондитерскую, которая придется весьма кстати в благоустроенном и быстро развивающемся районе.

Интерес самого застройщика к арендаторам связан с необходимостью обеспечить новоселов всем необходимым в самое короткое время: магазинами, салонами, кафе и аптеками. Комплексная застройка развивается постепенно и длится годами, а комфорт и удобство людям нужно уже сейчас. Поэтому «СЗ «СТРОЙФ» готов сдавать в аренду помещения с высокими потолками, панорамными окнами и отдельным входом на первых этажах домов ЖК Новый, на которые действуют специальные предложения. В итоге бизнес быстро обустроится на этих площадях, а новоселы получат доступ к широкому спектру услуг.

Познакомиться с форматами коммерческой недвижимости в ЖК «Новый» можно в отделе продаж застройщика по телефону: +7(8442) 59–09–00 или на официальном сайте нового квартала

Реклама. ООО «СЗ «СТРОЙФ», ИНН 3459079018. Ссылка на проектную документацию на сайте наш.дом.рф. Сайт: tzrnew.ru.