Знаменитая сталинградка и «Регулировщица Победы» Мария Лиманская умерла в возрасте 100 лет





Участница ВОВ Мария Филипповна Лиманская скончалась на 101-м году жизни. Эту печальную новость сообщил губернатор Саратовской области, где в последние годы жила участница Великой Отечественной войны, Роман Бусаргин. Участница ВОВ Мария Филипповна Лиманская скончалась на 101-м году жизни. Эту печальную новость сообщил губернатор Саратовской области, где в последние годы жила участница Великой Отечественной войны, Роман Бусаргин.

Мария Лиманская стала знаменитой на весь мир после фотографии, сделанной военным корреспондентом Евгением Халднеем во время Великой Отечественной войны в Берлине, где молодая девушка у Бранденбургских ворот направляет проезжающие автомобили. Это было за неделю до Великой Победы. Мария Лиманская стала знаменитой на весь мир после фотографии, сделанной военным корреспондентом Евгением Халднеем во время Великой Отечественной войны в Берлине, где молодая девушка у Бранденбургских ворот направляет проезжающие автомобили. Это было за неделю до Великой Победы.

Мария Лиманская после этого вошла в историю и ее не называли иначе, как «Бранденбургская Мадонна», «Регулировщица Победы», «Королева Бранденбургских ворот». Мария Лиманская после этого вошла в историю и ее не называли иначе, как «Бранденбургская Мадонна», «Регулировщица Победы», «Королева Бранденбургских ворот».

Мария Филипповна родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года 18-летней девчонкой ушла на фронт. Она служила в запасном полку, где шила одежду советским солдатам.

Потом вместе с подругами после трехлетнего обучения попала в регулировщицы. Под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина.





Была награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и орденом Отечественной войны 2-й степени. Была награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и орденом Отечественной войны 2-й степени.

После войны Мария Лиманская работала медсестрой, а затем библиотекарем в одной из школ Волгоградской области. А в 1994 году приехала жить в село Звонаревка к своей дочери. После войны Мария Лиманская работала медсестрой, а затем библиотекарем в одной из школ Волгоградской области. А в 1994 году приехала жить в село Звонаревка к своей дочери.

Последний раз в Волгоград Мария Филипповна приезжала в июне 2011 года. Тогда она стала гостем волгоградского управления МВД. Бранденбургская Мадонна снова взяла в руки красные флажки и, несмотря на прожитые годы, на мгновение снова стала той девчонкой с легендарного фото, облетевшего весь мир… Последний раз в Волгоград Мария Филипповна приезжала в июне 2011 года. Тогда она стала гостем волгоградского управления МВД. Бранденбургская Мадонна снова взяла в руки красные флажки и, несмотря на прожитые годы, на мгновение снова стала той девчонкой с легендарного фото, облетевшего весь мир…

Фото из архива V102.RU