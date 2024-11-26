Знаменитая сталинградка и «Регулировщица Победы» Мария Лиманская умерла в возрасте 100 лет

Общество 26.11.2024 09:52
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26.11.2024 09:52
Участница ВОВ Мария Филипповна Лиманская скончалась на 101-м году жизни. Эту печальную новость сообщил губернатор Саратовской области, где в последние годы жила участница Великой Отечественной войны, Роман Бусаргин.
Мария Лиманская стала знаменитой на весь мир после фотографии, сделанной военным корреспондентом Евгением Халднеем во время Великой Отечественной войны в Берлине, где молодая девушка у Бранденбургских ворот направляет проезжающие автомобили. Это было за неделю до Великой Победы.
Мария Лиманская после этого вошла в историю и ее не называли иначе, как «Бранденбургская Мадонна», «Регулировщица Победы», «Королева Бранденбургских ворот».
Мария Филипповна родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года 18-летней девчонкой ушла на фронт. Она служила в запасном полку, где шила одежду советским солдатам.
Потом вместе с подругами после трехлетнего обучения попала в регулировщицы. Под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина.
Была награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и орденом Отечественной войны 2-й степени.
После войны Мария Лиманская работала медсестрой, а затем библиотекарем в одной из школ Волгоградской области. А в 1994 году приехала жить в село Звонаревка к своей дочери.
Последний раз в Волгоград Мария Филипповна приезжала в июне 2011 года. Тогда она стала гостем волгоградского управления МВД. Бранденбургская Мадонна снова взяла в руки красные флажки и, несмотря на прожитые годы, на мгновение снова стала той девчонкой с легендарного фото, облетевшего весь мир…
Фото из архива V102.RU
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