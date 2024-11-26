В сгоревшем доме под Волгоградом нашли тело мужчины

Происшествия 26.11.2024 10:41
0
26.11.2024 10:41
46-летний мужчина погиб в пожаре, который произошел накануне в Старополтавском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, трагедия произошла 25 ноября.
Сообщение о пожаре в селе Кожушкино поступило в 16-15 ч. Огонь охватил деревянный дом площадью 5 на 8 метров.
- Пожарные расчеты 57-й ПСЧ ликвидировали горение в 17:01 ч. К сожалению, погиб мужчина. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.
Фото из архива V102.RU
Массовые беспорядки со стрельбой сняли очевидцы на видео в Волгограде26.11.2024 10:03
Происшествия 26.11.2024 10:03
В Волгограде «Лада» протаранила опору ЛЭП на Первой продольной26.11.2024 09:46
Происшествия 26.11.2024 09:46
Возле обладмина в центре Волгограда иномарка сбила курьеров25.11.2024 22:37
Происшествия 25.11.2024 22:37
Водитель американского Hummer отказался пропускать полицию и скорую в Волгограде25.11.2024 13:55
Происшествия 25.11.2024 13:55
Власти Волжского раскрыли причину появления гейзера на ул. Набережной25.11.2024 13:09
Происшествия 25.11.2024 13:09
Житель Волгоградской области со страху написал ложный донос на подругу25.11.2024 12:39
Происшествия 25.11.2024 12:39
В Волгограде «Лада Приора» подмяла под себя перебегавшего дорогу пешехода25.11.2024 10:57
Происшествия 25.11.2024 10:57
В Волгограде пожарные потушили рынок на ул. Елецкой25.11.2024 09:56
Происшествия 25.11.2024 09:56
Еще одна напасть: в 350 метрах от коммунального гейзера в Волжском сгорела дача25.11.2024 09:29
Происшествия 25.11.2024 09:29
На Набережной в Волжском ночью прорвало трубы: забил гейзер25.11.2024 08:43
Происшествия 25.11.2024 08:43
Под Волгоградом собака напала на первоклассницу на велосипеде24.11.2024 13:01
Происшествия 24.11.2024 13:01
«Папа будет рад»: дрифтер разбил белый Mercedes на парковке в Волгограде23.11.2024 20:20
Происшествия 23.11.2024 20:20
Предпенсионер погиб на пожаре в Волгоградской области23.11.2024 18:47
Происшествия 23.11.2024 18:47
Под Волгоградом закрыли люк после падения в него женщины с собакой23.11.2024 16:00
Происшествия 23.11.2024 16:00
В Волжском водитель легковушки чудом выжил в крупном ДТП23.11.2024 10:57
Происшествия 23.11.2024 10:57