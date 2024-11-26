Волгоградец отсидит два года за «хронические» взятки врачу-терапевту

Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил к двум годам лишения свободы 46-летнего местного жителя за взятки при оформлении фейковых больничных. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, в отношении сотрудника медицинского учреждения также возбуждено уголовное дело.

Установлено, что осужденный, периодически не желая работать, обращался к врачу-терапевту одной из поликлиник города, которая за денежные вознаграждения оформляла ему больничные. С ноября 2022 года по апрель 2024 года пациент передал врачу в общей сумме 34 тысячи рублей. Тем временем мужчина также получал от работодателя пособия по временной нетрудоспособности.

Такую же схему он использовал для продления больничного без фактического осмотра состояния здоровья и у врача-травматолога, передав ему 13 тысяч рублей.

Свою вину он признал полностью. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Материал подготовлен в рамках проекта «Общество без коррупции – основа сильного региона»