Спорт

Главному тренеру сборной Сирии понравилась еда в Волгограде

Спорт 20.11.2024 13:24
0
20.11.2024 13:24


Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана накануне, 19 ноября, на пресс-конференции после товарищеской игры против России на «Волгоград Арене» (0:4) подвел итоги матча, сообщает V102.RU. 

Испанский специалист, несмотря на крупное поражение, остался доволен качеством показанного футбола его подопечными.

- Это была очень тяжёлая игра, но мы довольно хорошо показали, на что способны, особенно в первом тайме. Вторая половина встречи продемонстрировала, что мы должны улучшить, но в целом я доволен игрой и работой футболистов, - заявил наставник гостей.

Также Хосе Лана выступил с благодарственной речью в адрес организаторов за теплый прием азиатской команды в Волгограде.

- Мы благодарим болельщиков за поддержку, она была весьма заметна. Было очень много людей, которые поддерживали сборную Сирии. И от имени всей нашей команды хотим сказать большое спасибо городу и организаторам этого матча – те десять дней, пока находились здесь, мы чувствовали себя отлично. Понравилось абсолютно все – организация, отель и еда. Спасибо! — сказал главный тренер сборной Сирии.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
20.11.2024 11:01
Спорт 20.11.2024 11:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2024 08:59
Спорт 20.11.2024 08:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2024 08:30
Спорт 20.11.2024 08:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 21:32
Спорт 19.11.2024 21:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 21:17
Спорт 19.11.2024 21:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 20:36
Спорт 19.11.2024 20:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 20:03
Спорт 19.11.2024 20:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 19:44
Спорт 19.11.2024 19:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 19:27
Спорт 19.11.2024 19:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 18:11
Спорт 19.11.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 16:27
Спорт 19.11.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 13:41
Спорт 19.11.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2024 21:37
Спорт 18.11.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2024 19:32
Спорт 18.11.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2024 17:58
Спорт 18.11.2024 17:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:41
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт новогодней акцииСмотреть фотографии
15:24
Аналитики назвали причины подорожания молока и бензина в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:16
Семьи участников СВО освободили от уплаты земельного налога в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:12
Мэрию Волгограда обязали оборудовать пандус для инвалида-колясочникаСмотреть фотографии
14:08
В Дзержинском районе Волгограда возобновлена работа трамваевСмотреть фотографии
14:05
Билайн ускорил мобильный интернет в Волгоградской области после перехода на стандарт 4GСмотреть фотографии
13:57
Иномарка с жителями Германии перевернулась на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:31
В Волгоградской области расходы на охрану природы увеличат до 852,7 млн рублейСмотреть фотографии
13:24
Главному тренеру сборной Сирии понравилась еда в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:57
На севере Волгограда стартовали работы по реконструкции КНССмотреть фотографии
12:46
В Волгограде завершается строительство крупного логистического центраСмотреть фотографии
12:44
В Волжском задержали юного киберхакера за взлом портала с личными даннымиСмотреть фотографии
12:23
Волгоградские врачи обследовали получившего травму футболиста сборной СирииСмотреть фотографии
12:20
Бочаров обсудил будущее волгоградского потребительского рынкаСмотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области с 1 декабря тариф за вывоз ТКО вырастет на 13%Смотреть фотографии
11:20
В Волгограде сгорел заживо хозяин квартирыСмотреть фотографии
11:01
Карпин назвал 75 минут матча сборной России и Сирии «идеальными»Смотреть фотографии
11:00
Водитель «Лады Гранты» погиб, врезавшись в стелу АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
В центре Волгограда иномарка сбила выскочившего на дорогу пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
В Волгограде из-за аварии Дзержинский район лишился трамваевСмотреть фотографии
10:10
Волгоградка зарезала мужа во время семейных посиделокСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде у водителя отобрали «Ниву» за долги по штрафам и налогамСмотреть фотографии
09:25
«Это не капремонт, а издевательство»: жильцов двухэтажки в Волгограде бросили зимовать с разобранной крышейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
Вспоминаем, как это было: сборная России разгромила Сирию в Волгограде со счетом 4:0Смотреть фотографии
08:30
Матч России и Сирии в Волгоград поставил рекорд по посещаемостиСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде почти 4 часа тушили развалины тракторного заводаСмотреть фотографии
07:15
В Волгограде среди участников СВО станет больше льготников по транспортному налогуСмотреть фотографии
22:04
В Волгограде обновят исторический зал облисполкома и обкома КПСССмотреть фотографии
21:47
«Толкучки нет»: болельщиков развозит общественный транспорт после матча России и СирииСмотреть фотографии
21:32
Сборная России победила в Волгограде со счетом 4:0Смотреть фотографии
 