Главному тренеру сборной Сирии понравилась еда в Волгограде

Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана накануне, 19 ноября, на пресс-конференции после товарищеской игры против России на «Волгоград Арене» (0:4) подвел итоги матча, сообщает V102.RU.
Испанский специалист, несмотря на крупное поражение, остался доволен качеством показанного футбола его подопечными.
- Это была очень тяжёлая игра, но мы довольно хорошо показали, на что способны, особенно в первом тайме. Вторая половина встречи продемонстрировала, что мы должны улучшить, но в целом я доволен игрой и работой футболистов, - заявил наставник гостей.
Также Хосе Лана выступил с благодарственной речью в адрес организаторов за теплый прием азиатской команды в Волгограде.
- Мы благодарим болельщиков за поддержку, она была весьма заметна. Было очень много людей, которые поддерживали сборную Сирии. И от имени всей нашей команды хотим сказать большое спасибо городу и организаторам этого матча – те десять дней, пока находились здесь, мы чувствовали себя отлично. Понравилось абсолютно все – организация, отель и еда. Спасибо! — сказал главный тренер сборной Сирии.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»