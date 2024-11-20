В Волгоградской области сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями задержали 19-летнего жителя города Волжского, причастного к взлому электронного портала для получения персональных данных, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Установлено, что молодой человек с июля 2024 года с помощью интернет-технологий получал доступ к порталу, а после оформлял микрозаймы. Удалось установить причастность задержанного к 50 эпизодам взлома.

- Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 272 УК РФ – «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ст. 159 УК РФ – «Мошенничество», - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Устанавливается причастность злоумышленника также и к другим эпизодам.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области