Расследования

В Волжском задержали юного киберхакера за взлом портала с личными данными

Расследования 20.11.2024 12:44
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20.11.2024 12:44

В Волгоградской области сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями задержали 19-летнего жителя города Волжского, причастного к взлому электронного портала для получения персональных данных, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. 

Установлено, что молодой человек с июля 2024 года с помощью интернет-технологий получал доступ к порталу, а после оформлял микрозаймы. Удалось установить причастность задержанного к 50 эпизодам взлома. 

- Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 272 УК РФ – «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ст. 159 УК РФ – «Мошенничество», - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Устанавливается причастность злоумышленника также и к другим эпизодам. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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