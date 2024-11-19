Спорт

На матч России и Сирии в Волгограде выкуплена самая дорогая VIP-ложа

Спорт 19.11.2024 16:27
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19.11.2024 16:27


Самая дорогая VIP-ложа выкуплена на «Волгоград Арене» в преддверии товарищеского матча России и Сирии, который состоится сегодня, 19 ноября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Kassir.ru, накануне 15 мест в этой части трибун продавались по цене в 15 тысяч рублей за каждое. Но выкупить ее можно было только целиком. 
Теперь максимальная стоимость оставшихся в продаже билетов составляет 6 тысяч рублей. За такую цену можно приобрести места в BetBoom Premium со входом с VIP-парковки. 
При этом количество самых дешевых, 500-рублевых билетов снизилось до 1 тысячи. Еще накануне их было почти в два раза больше. 
Между тем, ожидается, что посмотреть на товарищеский матч сборных России и Сирии придут от 36 до 40 тысяч зрителей. Для сравнения: поединок сборных РФ и Кубы на «Волгоград Арене», который прошел в 2023  году, посетили 40706 человек. 
Напомним, игра начнется в 19-30 ч. Перед матчем состоятся автограф-сессии футболистов и яркая шоу-программа. 

Фото V102.RU

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