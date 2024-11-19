На матч России и Сирии в Волгограде выкуплена самая дорогая VIP-ложа





Самая дорогая VIP-ложа выкуплена на «Волгоград Арене» в преддверии товарищеского матча России и Сирии, который состоится сегодня, 19 ноября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Kassir.ru, накануне 15 мест в этой части трибун продавались по цене в 15 тысяч рублей за каждое. Но выкупить ее можно было только целиком. Самая дорогая VIP-ложа выкуплена на «Волгоград Арене» в преддверии товарищеского матча России и Сирии, который состоится сегодня, 19 ноября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Kassir.ru, накануне 15 мест в этой части трибун продавались по цене в 15 тысяч рублей за каждое. Но выкупить ее можно было только целиком.

Теперь максимальная стоимость оставшихся в продаже билетов составляет 6 тысяч рублей. За такую цену можно приобрести места в BetBoom Premium со входом с VIP-парковки. Теперь максимальная стоимость оставшихся в продаже билетов составляет 6 тысяч рублей. За такую цену можно приобрести места в BetBoom Premium со входом с VIP-парковки.

При этом количество самых дешевых, 500-рублевых билетов снизилось до 1 тысячи. Еще накануне их было почти в два раза больше. При этом количество самых дешевых, 500-рублевых билетов снизилось до 1 тысячи. Еще накануне их было почти в два раза больше.

Между тем, ожидается, что посмотреть на товарищеский матч сборных России и Сирии придут от 36 до 40 тысяч зрителей. Для сравнения: поединок сборных РФ и Кубы на «Волгоград Арене», который прошел в 2023 году, посетили 40706 человек. Между тем, ожидается, что посмотреть на товарищеский матч сборных России и Сирии придут от 36 до 40 тысяч зрителей. Для сравнения: поединок сборных РФ и Кубы на «Волгоград Арене», который прошел в 2023 году, посетили 40706 человек.

Напомним, игра начнется в 19-30 ч. Перед матчем состоятся автограф-сессии футболистов и яркая шоу-программа. Напомним, игра начнется в 19-30 ч. Перед матчем состоятся автограф-сессии футболистов и яркая шоу-программа.





Фото V102.RU