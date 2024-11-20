Матч России и Сирии в Волгоград поставил рекорд по посещаемости

Спорт 20.11.2024 08:30
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20.11.2024 08:30
Товарищеский матч сборных России и Сирии, который прошел 19 ноября и закончился со счетом 4:0, стал самым посещаемым среди игр с участием российских футболистов в 2024 году. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Волгоградской области. На трибунах, напомним, присутствовали 35628 человек.
Между тем, прошлогодняя игра России и Кубы на «Волгоград Арене» собрала больше болельщиков. Тогда на стадионе присутствовали 40706 зрителей.
Фото администрации Волгоградской области
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