Общество 19.11.2024 21:47
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19.11.2024 21:47
Общественный транспорт начал развозить болельщиков с «Волгоград Арены». Как сообщает корреспондент V102.RU, некоторые зрители стали покидать стадион еще до окончания матча, видимо, опасаясь трудностей с транспортом. Однако автобусы и трамваи с остановки «Мамаев курган» отправлялись буквально через несколько минут. В салонах пассажиров довольно много, однако толкучки нет.Напомним, сегодня после матча общественный транспорт работает в Волгограде по спецрасписанию, не останавливаясь на «Волгоград Арене». Всего пассажиров готовы развезти домой около 500 единиц трамваев, троллейбусов и автобусов. Также назначены две дополнительные электрички – в Волжский и в Красноармейский район Волгограда.
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