Карпин назвал 75 минут матча сборной России и Сирии «идеальными»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне, 19 ноября, на пресс-конференции после победной товарищеской игры против Сирии на «Волгоград Арене» (4:0) подвел итоги встречи, сообщает V102.RU.
- Атмосфера показывает, что сборная нужна людям. Ходят конкретно на сборную России — и в Краснодаре, и в Волгограде, несмотря на уровень соперника. Лишнее подтверждение тому, что сборная должна жить и собираться. Если подводить итоги сбора, то ребят всех поблагодарил. Сбор прошел идеально – я не про результат и игру, а больше про отношение футболистов к тренировочному процессу, теоретическим занятиям, выполнению наших требований на поле. Сегодня 75 минут можно назвать идеальными. После 3:0 немного устали, из-за этого слегка расслабились, допустили два удара по нашим воротам. Остальное было все идеально. В первом тайме имели моменты, когда игроки просто не попадали по мячу — Пиняев, Самошников, еще кто-то. Счёт мог быть другим. Ещё раз повторяю – до игры мы говорили не про результат, а больше про то, как должны играть. 75 минут футболисты выполняли наши требования на 100 процентов, — заявил Карпин.
Отметим, что сборная России благодаря разгромной виктории над соперниками из Сирии выдает на данный момент лучшую сухую победную серию в мире среди всех сборных. Наша национальная команда выиграла шесть матчей подряд, ни разу не пропустив. Ранее подопечные Валерия Карпина в товарищеских поединках поочередно обыграли Кубу (8:0), Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»