Карпин назвал 75 минут матча сборной России и Сирии «идеальными»

- Атмосфера показывает, что сборная нужна людям. Ходят конкретно на сборную России — и в Краснодаре, и в Волгограде, несмотря на уровень соперника. Лишнее подтверждение тому, что сборная должна жить и собираться. Если подводить итоги сбора, то ребят всех поблагодарил. Сбор прошел идеально – я не про результат и игру, а больше про отношение футболистов к тренировочному процессу, теоретическим занятиям, выполнению наших требований на поле. Сегодня 75 минут можно назвать идеальными. После 3:0 немного устали, из-за этого слегка расслабились, допустили два удара по нашим воротам. Остальное было все идеально. В первом тайме имели моменты, когда игроки просто не попадали по мячу — Пиняев, Самошников, еще кто-то. Счёт мог быть другим. Ещё раз повторяю – до игры мы говорили не про результат, а больше про то, как должны играть. 75 минут футболисты выполняли наши требования на 100 процентов, — заявил Карпин.