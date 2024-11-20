Спорт

Карпин назвал 75 минут матча сборной России и Сирии «идеальными»

Спорт 20.11.2024 11:01
0
20.11.2024 11:01


Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне, 19 ноября, на пресс-конференции после победной товарищеской игры против Сирии на «Волгоград Арене» (4:0) подвел итоги встречи, сообщает V102.RU. 

- Атмосфера показывает, что сборная нужна людям. Ходят конкретно на сборную России — и в Краснодаре, и в Волгограде, несмотря на уровень соперника. Лишнее подтверждение тому, что сборная должна жить и собираться. Если подводить итоги сбора, то ребят всех поблагодарил. Сбор прошел идеально – я не про результат и игру, а больше про отношение футболистов к тренировочному процессу, теоретическим занятиям, выполнению наших требований на поле. Сегодня 75 минут можно назвать идеальными. После 3:0 немного устали, из-за этого слегка расслабились, допустили два удара по нашим воротам. Остальное было все идеально. В первом тайме имели моменты, когда игроки просто не попадали по мячу — Пиняев, Самошников, еще кто-то. Счёт мог быть другим. Ещё раз повторяю – до игры мы говорили не про результат, а больше про то, как должны играть. 75 минут футболисты выполняли наши требования на 100 процентов, — заявил Карпин.

Отметим, что сборная России благодаря разгромной виктории над соперниками из Сирии выдает на данный момент лучшую сухую победную серию в мире среди всех сборных. Наша национальная команда выиграла шесть матчей подряд, ни разу не пропустив. Ранее подопечные Валерия Карпина в товарищеских поединках поочередно обыграли Кубу (8:0), Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
20.11.2024 13:24
Спорт 20.11.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2024 08:59
Спорт 20.11.2024 08:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2024 08:30
Спорт 20.11.2024 08:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 21:32
Спорт 19.11.2024 21:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 21:17
Спорт 19.11.2024 21:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 20:36
Спорт 19.11.2024 20:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 20:03
Спорт 19.11.2024 20:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 19:44
Спорт 19.11.2024 19:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 19:27
Спорт 19.11.2024 19:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 18:11
Спорт 19.11.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 16:27
Спорт 19.11.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2024 13:41
Спорт 19.11.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2024 21:37
Спорт 18.11.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2024 19:32
Спорт 18.11.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2024 17:58
Спорт 18.11.2024 17:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:41
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт новогодней акцииСмотреть фотографии
15:24
Аналитики назвали причины подорожания молока и бензина в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:16
Семьи участников СВО освободили от уплаты земельного налога в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:12
Мэрию Волгограда обязали оборудовать пандус для инвалида-колясочникаСмотреть фотографии
14:08
В Дзержинском районе Волгограда возобновлена работа трамваевСмотреть фотографии
14:05
Билайн ускорил мобильный интернет в Волгоградской области после перехода на стандарт 4GСмотреть фотографии
13:57
Иномарка с жителями Германии перевернулась на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:31
В Волгоградской области расходы на охрану природы увеличат до 852,7 млн рублейСмотреть фотографии
13:24
Главному тренеру сборной Сирии понравилась еда в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:57
На севере Волгограда стартовали работы по реконструкции КНССмотреть фотографии
12:46
В Волгограде завершается строительство крупного логистического центраСмотреть фотографии
12:44
В Волжском задержали юного киберхакера за взлом портала с личными даннымиСмотреть фотографии
12:23
Волгоградские врачи обследовали получившего травму футболиста сборной СирииСмотреть фотографии
12:20
Бочаров обсудил будущее волгоградского потребительского рынкаСмотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области с 1 декабря тариф за вывоз ТКО вырастет на 13%Смотреть фотографии
11:20
В Волгограде сгорел заживо хозяин квартирыСмотреть фотографии
11:01
Карпин назвал 75 минут матча сборной России и Сирии «идеальными»Смотреть фотографии
11:00
Водитель «Лады Гранты» погиб, врезавшись в стелу АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
В центре Волгограда иномарка сбила выскочившего на дорогу пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
В Волгограде из-за аварии Дзержинский район лишился трамваевСмотреть фотографии
10:10
Волгоградка зарезала мужа во время семейных посиделокСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде у водителя отобрали «Ниву» за долги по штрафам и налогамСмотреть фотографии
09:25
«Это не капремонт, а издевательство»: жильцов двухэтажки в Волгограде бросили зимовать с разобранной крышейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
Вспоминаем, как это было: сборная России разгромила Сирию в Волгограде со счетом 4:0Смотреть фотографии
08:30
Матч России и Сирии в Волгоград поставил рекорд по посещаемостиСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде почти 4 часа тушили развалины тракторного заводаСмотреть фотографии
07:15
В Волгограде среди участников СВО станет больше льготников по транспортному налогуСмотреть фотографии
22:04
В Волгограде обновят исторический зал облисполкома и обкома КПСССмотреть фотографии
21:47
«Толкучки нет»: болельщиков развозит общественный транспорт после матча России и СирииСмотреть фотографии
21:32
Сборная России победила в Волгограде со счетом 4:0Смотреть фотографии
 