



За полтора часа до начала матча Россия – Сирия на «Волгоград Арене» стартовала автограф-сессия с участием известных российских футболистов. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», свои подписи на атрибутике болельщиков ставят Евгений Алдонин, Валерий Есипов, Павел Погребняк и Денис Глушаков.

– Пока что именитые футболисты не отказывают фанатам и в том, чтобы сделать совместное селфи на память. На сколько хватит их сил, посмотрим. Перед входом в шатер, где проходит автограф-сессия ждут своей очереди сотни человек. Для мальчишек увидеть знаменитостей – это большое счастье, – передает корреспондент информагентства Леонид Луночкин.





Напомним, что на стадион болельщиков стали пропускать за 3 часа до начала товарищеского поединка между сборными. Стартовый свисток прозвучит на главном стадионе Волгограда в 19.30.





К слову сказать, не все фанаты большого футбола ожидают сегодня разгромного счета на «Волгоград Арене». Один из таковых – болельщик Руслан из Волгограда. По словам мужчины, это первый матч с участием сборной России, на который ему удалось попасть.

– На Кубу не попал из-за работы. На мой взгляд, Россия и Сирия – плюс-минус равные соперники. Ставлю на минимальную победу наших - 1:0 или 2:1, – говорит Руслан.



