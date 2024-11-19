Вместо Николая Носкова на «Волгоград Арене» спел Стас Пьеха

Перед началом поединка, который уже стартовал в эти минуты, болельщики включили фонарики на своих телефонах и зарядились кричалкой «Вперед, Россия!».
Спорт 19.11.2024 19:44
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19.11.2024 19:44
Перед началом поединка, который уже стартовал в эти минуты, болельщики включили фонарики на своих телефонах и зарядились кричалкой «Вперед, Россия!».
Неожиданную замену сделали организаторы матча сборных России и Сирии в шоу-программе. Как сообщает корреспондент V102.RU, вместо Николая Носкова с исполнителем Ivan композицию «Не вставай на колени» спел Стас Пьеха.А перед этим зрителей развлекала группа «Мираж». Перед матчем ведущий поприветствовал болельщиков – «Привет, Сталинград!» и рассказал о важности даты – 19 ноября, когда Красная Армия начала контрнаступление в исторической битве под Сталинградом.
Перед началом поединка, который уже стартовал в эти минуты, болельщики включили фонарики на своих телефонах и зарядились кричалкой «Вперед, Россия!».
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