В Волгограде из-за аварии Дзержинский район лишился трамваев

20 ноября утром в Волгограде произошёл сбой в работе общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за вышедшей из строя контактной сети Дзержинский район лишился трамваев. До ликвидации аварии встало движение по маршрутам №№ 5, 7, 10 и 12.

- В связи с нарушением работы контактной сети трамвайное движение в Дзержинском районе от ул. Аральской до конечной остановки «Жилгородок» временно ограничено, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Также в администрации подчеркнули, что на время восстановления работоспособности контактной сети высвободившийся пассажиропоток перехватят троллейбусные маршруты. Чтобы последние выдержали возросшую нагрузку, муниципалитет пообещал усилить их дополнительным подвижным составом.

Также очевидцы сообщают о сбое в работе скоростного трамвая. По информации волгоградцев, движение приостанавливалось на участке в границах станций «Ельшанка» и «ТЮЗ». Однако эту информацию городские чиновники опровергли. По данным специалистов мэрии, работа СТ осуществляется в штатном режиме. Никаких перебоев не отмечается.

Фото из архива ИА «Высота 102»