В Дзержинском районе Волгограда возобновлена работа трамваев





Во второй половине дня в Дзержинском районе Волгограда специалисты АО «Электротранспорт Плюс» завершили ремонтные работы. Как сообщает ИА «Высота 102», аварийные бригады восстановили питание контактной сети, благодаря чему движение трамваев было возобновлено.

- На текущий момент восстановительные работы завершены. Движение трамваев возобновлено в штатном режиме, - рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.

Напомним, утром 20 ноября в Дзержинском районе областного центра из-за аварии оказался обесточен участок путей протяжённостью порядка 10 километров в границах ул. Аральской и разворотного кольца в микрорайоне «Жилгородок». Из-за происшествия приостанавливалась работа маршрутов №№ 5, 7, 10 и 12.