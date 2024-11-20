Расследования

В Дзержинском районе Волгограда возобновлена работа трамваев

Расследования 20.11.2024 14:08
0
20.11.2024 14:08


Во второй половине дня в Дзержинском районе Волгограда специалисты АО «Электротранспорт Плюс» завершили ремонтные работы. Как сообщает ИА «Высота 102», аварийные бригады восстановили питание контактной сети, благодаря чему движение трамваев было возобновлено.

- На текущий момент восстановительные работы завершены. Движение трамваев возобновлено в штатном режиме, - рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.

Напомним, утром 20 ноября в Дзержинском районе областного центра из-за аварии оказался обесточен участок путей протяжённостью порядка 10 километров в границах ул. Аральской и разворотного кольца в микрорайоне «Жилгородок». Из-за происшествия приостанавливалась работа маршрутов №№ 5, 7, 10 и 12.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
20.11.2024 12:44
Расследования 20.11.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 10:10
Расследования 20.11.2024 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2024 16:54
Расследования 19.11.2024 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2024 12:32
Расследования 19.11.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2024 09:46
Расследования 19.11.2024 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 21:28
Расследования 18.11.2024 21:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 18:14
Расследования 18.11.2024 18:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 13:04
Расследования 18.11.2024 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 12:04
Расследования 18.11.2024 12:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 09:43
Расследования 18.11.2024 09:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2024 13:25
Расследования 17.11.2024 13:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2024 12:29
Расследования 17.11.2024 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2024 19:38
Расследования 16.11.2024 19:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2024 14:39
Расследования 16.11.2024 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.11.2024 13:03
Расследования 16.11.2024 13:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:41
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт новогодней акцииСмотреть фотографии
15:24
Аналитики назвали причины подорожания молока и бензина в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:16
Семьи участников СВО освободили от уплаты земельного налога в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:12
Мэрию Волгограда обязали оборудовать пандус для инвалида-колясочникаСмотреть фотографии
14:08
В Дзержинском районе Волгограда возобновлена работа трамваевСмотреть фотографии
14:05
Билайн ускорил мобильный интернет в Волгоградской области после перехода на стандарт 4GСмотреть фотографии
13:57
Иномарка с жителями Германии перевернулась на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:31
В Волгоградской области расходы на охрану природы увеличат до 852,7 млн рублейСмотреть фотографии
13:24
Главному тренеру сборной Сирии понравилась еда в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:57
На севере Волгограда стартовали работы по реконструкции КНССмотреть фотографии
12:46
В Волгограде завершается строительство крупного логистического центраСмотреть фотографии
12:44
В Волжском задержали юного киберхакера за взлом портала с личными даннымиСмотреть фотографии
12:23
Волгоградские врачи обследовали получившего травму футболиста сборной СирииСмотреть фотографии
12:20
Бочаров обсудил будущее волгоградского потребительского рынкаСмотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области с 1 декабря тариф за вывоз ТКО вырастет на 13%Смотреть фотографии
11:20
В Волгограде сгорел заживо хозяин квартирыСмотреть фотографии
11:01
Карпин назвал 75 минут матча сборной России и Сирии «идеальными»Смотреть фотографии
11:00
Водитель «Лады Гранты» погиб, врезавшись в стелу АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
В центре Волгограда иномарка сбила выскочившего на дорогу пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
В Волгограде из-за аварии Дзержинский район лишился трамваевСмотреть фотографии
10:10
Волгоградка зарезала мужа во время семейных посиделокСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде у водителя отобрали «Ниву» за долги по штрафам и налогамСмотреть фотографии
09:25
«Это не капремонт, а издевательство»: жильцов двухэтажки в Волгограде бросили зимовать с разобранной крышейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
Вспоминаем, как это было: сборная России разгромила Сирию в Волгограде со счетом 4:0Смотреть фотографии
08:30
Матч России и Сирии в Волгоград поставил рекорд по посещаемостиСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде почти 4 часа тушили развалины тракторного заводаСмотреть фотографии
07:15
В Волгограде среди участников СВО станет больше льготников по транспортному налогуСмотреть фотографии
22:04
В Волгограде обновят исторический зал облисполкома и обкома КПСССмотреть фотографии
21:47
«Толкучки нет»: болельщиков развозит общественный транспорт после матча России и СирииСмотреть фотографии
21:32
Сборная России победила в Волгограде со счетом 4:0Смотреть фотографии
 