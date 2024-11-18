Спорт

Карпин назвал «мягковатым» газон на «Волгоград Арене»

Спорт 18.11.2024 21:37
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18.11.2024 21:37


Главный тренер сборной России Валерий Карпин сегодня, 18 ноября, на предматчевой пресс-конференции перед завтрашней товарищеской игрой против сборной Сирии оценил состояние газона на «Волгоград Арене», сообщает V102.RU.

Напомним, в последнее время качество поля на стадионе вызывало немало вопросов у специалистов и тренеров играющих на нем команд. Но Карпин остался удовлетворен увиденным.

- Нормальное состояние газона, так скажем. Не могу сказать, что оно идеальное. Наверное, это видно и с трибуны — чуть мягковатое, но в том году, например, когда играли со сборной Кубы, оно было намного хуже. Хорошее, достойное поле, — заявил наставник российской сборной. 

Валерий Карпин высказался и на тему дополнительной мотивации для сборной провести матч в памятную дату - годовщину контрнаступления Красной Армии под Сталинградом, которое началось 19 ноября 1942 года.

- Думаю, что антураж, который будет создан на стадионе, пойдёт только в плюс. Это 100 процентов. Но хотелось бы мне верить, что вне зависимости от даты — мотивировать игроков выступать за национальную сборную дополнительно нет необходимости. Но, как один из факторов для мотивации, памятная дата имеет значение, - заявил специалист.

Главный тренер сборной России, отвечая на вопрос корреспондента V102.RU, подвел также промежуточные итоги 2024 года для его команды. Отметим, что завтра хозяева проведут свой последний матч в нынешнем году.

Если говорить про качество, то, думаю, нельзя оценивать все матчи в одном ряду. С Камеруном и Сербией были поединки другого качества, и не потому, что мы играли лучше или хуже, а уровень соперников был разный. Год в целом оказался положительным, ок, но надо принимать во внимание — против кого мы играем. Обращать на счет нет смысла. С той же Сербией – был хороший счет, 4:0 в нашу пользу, но не было бы удаления в их составе по ходу встречи, то, возможно, был бы другой исход. Сейчас важнее посмотреть приезжающих футболистов – новых или старых, в каком они состоянии, как выполняют задумки, которые у нас есть. Это важнее простого результата. Можно играть безобразно и победить, а можно играть хорошо, но проиграть. Качество игры нам нужно больше хорошего результата. Однако при наличии качества футбола и результат будет положительным, скорее всего, - рассказал Карпин. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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