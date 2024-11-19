Сборная России победила в Волгограде со счетом 4:0

В Волгограде завершился матч между сборными России и Сирии. Уверенную победу в поединке одержала российская национальная сборная. Итоговый счет по итогам встречи составил 4:0.





Как ранее сообщали корреспонденты ИА «Высота 102», первый гол сегодня в первом тайме забил в ворота противника центральный защитник сборной России Максим Осипенко на 33-й минуте.

Автором второго гола на 53-й минуте стал защитник Илья Самошников.





На 65-й минуте мяч в ворота сборной Сирии отправил капитан сборной России Алексей Миранчук. После Максим Осипенко оформил дубль с пенальти, доведя счет в матче до победного 4:0.