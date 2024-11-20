Общество

Мэрию Волгограда обязали оборудовать пандус для инвалида-колясочника

Общество 20.11.2024 14:12
0
20.11.2024 14:12


Центральный районный суд Волгограда обязал городскую администрацию оборудовать пандус в подъезде многоквартирного дома для 75-летнего инвалида-колясочника. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск подала прокуратура, рассмотрев обращение маломобильного жителя дома №7 по улице Библиотечной. 

- Для решения проблемы заявителя требуется оборудование подъезда дома наклонным подъемно-трансформируемым устройством для спуска на первый этаж, удлинение ступеней крыльца подъезда до 3 метров и установка стационарного пандуса. Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, - уточнила Оксана Черединина.

Судебное решение мэрия должна исполнить в течение 3 месяцев со дня вступления в законную силу. Исполнение решения взято прокуратурой на контроль.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.11.2024 15:41 Реклама
Общество 20.11.2024 15:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.11.2024 15:16
Общество 20.11.2024 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2024 12:57
Общество 20.11.2024 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2024 12:46
Общество 20.11.2024 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.11.2024 10:30 Реклама
Общество 20.11.2024 10:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.11.2024 10:14
Общество 20.11.2024 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2024 09:55
Общество 20.11.2024 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2024 09:25
Общество 20.11.2024 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2024 07:15
Общество 20.11.2024 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 22:04
Общество 19.11.2024 22:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 21:47
Общество 19.11.2024 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 21:14
Общество 19.11.2024 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 19:02
Общество 19.11.2024 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 18:32
Общество 19.11.2024 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2024 17:30
Общество 19.11.2024 17:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:41
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт новогодней акцииСмотреть фотографии
15:24
Аналитики назвали причины подорожания молока и бензина в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:16
Семьи участников СВО освободили от уплаты земельного налога в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:12
Мэрию Волгограда обязали оборудовать пандус для инвалида-колясочникаСмотреть фотографии
14:08
В Дзержинском районе Волгограда возобновлена работа трамваевСмотреть фотографии
14:05
Билайн ускорил мобильный интернет в Волгоградской области после перехода на стандарт 4GСмотреть фотографии
13:57
Иномарка с жителями Германии перевернулась на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:31
В Волгоградской области расходы на охрану природы увеличат до 852,7 млн рублейСмотреть фотографии
13:24
Главному тренеру сборной Сирии понравилась еда в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:57
На севере Волгограда стартовали работы по реконструкции КНССмотреть фотографии
12:46
В Волгограде завершается строительство крупного логистического центраСмотреть фотографии
12:44
В Волжском задержали юного киберхакера за взлом портала с личными даннымиСмотреть фотографии
12:23
Волгоградские врачи обследовали получившего травму футболиста сборной СирииСмотреть фотографии
12:20
Бочаров обсудил будущее волгоградского потребительского рынкаСмотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области с 1 декабря тариф за вывоз ТКО вырастет на 13%Смотреть фотографии
11:20
В Волгограде сгорел заживо хозяин квартирыСмотреть фотографии
11:01
Карпин назвал 75 минут матча сборной России и Сирии «идеальными»Смотреть фотографии
11:00
Водитель «Лады Гранты» погиб, врезавшись в стелу АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
В центре Волгограда иномарка сбила выскочившего на дорогу пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
В Волгограде из-за аварии Дзержинский район лишился трамваевСмотреть фотографии
10:10
Волгоградка зарезала мужа во время семейных посиделокСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде у водителя отобрали «Ниву» за долги по штрафам и налогамСмотреть фотографии
09:25
«Это не капремонт, а издевательство»: жильцов двухэтажки в Волгограде бросили зимовать с разобранной крышейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
Вспоминаем, как это было: сборная России разгромила Сирию в Волгограде со счетом 4:0Смотреть фотографии
08:30
Матч России и Сирии в Волгоград поставил рекорд по посещаемостиСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде почти 4 часа тушили развалины тракторного заводаСмотреть фотографии
07:15
В Волгограде среди участников СВО станет больше льготников по транспортному налогуСмотреть фотографии
22:04
В Волгограде обновят исторический зал облисполкома и обкома КПСССмотреть фотографии
21:47
«Толкучки нет»: болельщиков развозит общественный транспорт после матча России и СирииСмотреть фотографии
21:32
Сборная России победила в Волгограде со счетом 4:0Смотреть фотографии
 