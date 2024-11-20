Мэрию Волгограда обязали оборудовать пандус для инвалида-колясочника





Центральный районный суд Волгограда обязал городскую администрацию оборудовать пандус в подъезде многоквартирного дома для 75-летнего инвалида-колясочника. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск подала прокуратура, рассмотрев обращение маломобильного жителя дома №7 по улице Библиотечной.

- Для решения проблемы заявителя требуется оборудование подъезда дома наклонным подъемно-трансформируемым устройством для спуска на первый этаж, удлинение ступеней крыльца подъезда до 3 метров и установка стационарного пандуса. Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, - уточнила Оксана Черединина.

Судебное решение мэрия должна исполнить в течение 3 месяцев со дня вступления в законную силу. Исполнение решения взято прокуратурой на контроль.