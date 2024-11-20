Семьи участников СВО освободили от уплаты земельного налога в Волгограде

Сегодня, 20 ноября, депутаты Волгоградской городской думы на очередном заседании единогласно утвердили льготы по земельному налогу для участников СВО и членов их семей, сообщили V102.RU в гордуме.

- От уплаты земельного налога освободили граждан, призванных на военную службу по мобилизации; граждан, заключивших в связи с участием в СВО контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании, а также их супругов, несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до наступления совершеннолетнего возраста, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, родителей (или усыновителей), лиц, находящихся на иждивении, - пояснили в гордуме.

Разработчиком соответствующей инициативы выступила прокуратура Волгограда. Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее прокуратурой Волгограда в ходе мониторинга муниципальной нормативной базы было установлено, что в Положении о местных налогах на территории Волгограда к льготным категориям налогоплательщиков не отнесены участники специальной военной операции и члены их семей.

- С учетом социальной востребованности проблематики в рамках правотворческой инициативы прокуратурой г. Волгограда председателю представительного органа направлен проект нормативного правового акта об установлении льготы по земельному налогу участникам специальной военной операции и членам их семей, - рассказала Черединина.

Проект решения поддержало Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области. Заключения от всех структур и ведомств, включая Контрольно-счетную палату Волгограда, также являются положительными.

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, связанные с уплатой земельного налога за налоговые периоды 2023 и 2024 годов.

Фото из архива V102.RU

