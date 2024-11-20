На севере Волгограда стартовали работы по реконструкции КНС





В Краснооктябрьском районе Волгограда стартовали работы по реконструкции канализационно-насосных станций. Как сообщили V102.RU в компании «Концессии водоснабжения», на участке предстоит обновить систему вентиляции. Станция на время работ функционирует в штатном режиме.

Специалисты уже успели демонтировать в здании изношенные воздуховоды и вентиляционное оборудование. В настоящее время ведется монтаж новых воздуховодов в приемном и машинном отделениях, которые выполнены из химически стойких полимерных материалов.

- Обеспечивать работу приточно-вытяжной вентиляции будет современное вентиляционное оборудование, которое сможет осуществлять требуемую кратность воздухообмена в помещениях станции. Помимо основных на КНС появятся резервные вентиляторы для приточного и вытяжного воздуха, - сообщили в компании.





После завершения работ на станции установят систему контроля загазованности – специалисты со дня на день начнут прокладывать для нее кабели питания. Датчики позволят круглосуточно контролировать воздушную среду в помещениях на наличие кислорода, а также токсичных и взрывоопасных газов. При увеличении нормативов сигнал поступит персоналу КНС.

КНС «Физкультурная» введена в эксплуатацию в 1978 году. В настоящее время она обслуживает гостиницу «Турист» и часть корпусов Волгоградской физкультурной академии. Данная станция – первая из семи, на которых «Концессии водоснабжения» проведут реконструкцию систем вентиляции и создадут системы контроля загазованности.