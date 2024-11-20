КТР Волгоградской области утвердил рост тарифа за вывоз мусора на 13,4%





В Волгоградской области завершилось заседание коллегии регионального комитета тарифного регулирования. Основным вопросом на мероприятии стала индексация стоимости услуг оператора по обращению с ТКО. Как сообщает ИА «Высота 102», регулятор принял решение повысить с 1 декабря 2024 года тариф на 13,4%.

По информации специалистов, рост коммунальных счетов для жителей региона не превысит 13,75 руб. с человека в месяц.

Напомним, ранее сегодня состоялось расширенное заседание общественного совета. На мероприятии председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Горелова Светлана рассказала, что региональный оператор «ЭкоЦентр» с 1 декабря официально вступает в права. Перед этим организация представила властям свои предложения по росту тарифа, которые были существенно выше итогового решения регулятора.

- Нам пришлось проделать очень большую, объёмную работу. Мы проанализировали тарифную заявку регионального оператора и уточнили некоторые расходы. К примеру, в связи с отсутствием обработки мусора в Камышине, соответствующие денежные средства были исключены из тарифа. Также нами была предусмотрена экономия порядка 225 млн рублей на создании регоператором собственной абонентской службы. Вместо нее мы заложили использование мощностей уже существующего в регионе расчётного центра, - подчеркнула председатель.

Отметим, ранее в Волгоградской области тариф на услуги по работе с ТКО не пересматривался в течение двух лет. По официальным данным, инфляция за этот период составила 13,9%. Власти подчёркивают, что даже после индексации цены в регионе находятся на более комфортном уровне, чем в Саратове, Астрахани, а также Ростовской области, где действуют довольно высокие тарифы.

Фото их архива ИА «Высота 102»