



В Волгоградской области билайн перевел свои частоты из стандарта связи 3G (диапазон 2100 МГц) в пользу более технологичного стандарта 4G. В результате на 10% выросла скорость мобильного интернета.

— Ежегодно трафик в сетях 2G и 3G значительно снижается, при этом в сети 4G он постоянно растет. Это связано с увеличением потребления мобильного интернета. Объем трафика 4G в Волгоградской области за год вырос более чем на 14%, по данным внутренней аналитики билайн.

Наши клиенты стали больше смотреть видео в высоком качестве, скачивать и отправлять «тяжелые» файлы, устанавливать на телефон все больше мобильных приложений. Чтобы удовлетворить эти потребности, мы и передаем бОльшую часть частотного спектра в 4G. Хотел бы отметить, что для тех клиентов, которые пользуются кнопочными телефонами преимущественно для звонков близким, все останется по-прежнему: сеть 2G, которая используется для голосовой связи, продолжит работать в регионе. При этом те клиенты, которые звонят со смартфонов, смогут оценить новое качество звука, так как голос по сети 4G звучит более четко, — прокомментировал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.

«Прощание» со стандартом 3G происходит и в других регионах. Ранее Минцифры РФ заявило о том, что все российские мобильные операторы отключат сети 3G до 2030 года.

Чтобы онлайн сервисы работали на высоких скоростях, смартфон и сим-карта должны поддерживать стандарт 4G. Уточнить параметры телефона можно в его настройках. Если смартфон и сим-карта поддерживает 4G, то стоит проверить, выбрана ли в настройках опция автоматического выбора доступной сети, включающая 4G, например, «Авто 2G/3G/4G». Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайн.

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