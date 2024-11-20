В Волгограде у водителя отобрали «Ниву» за долги по штрафам и налогам

Злостный неплательщик штрафов и налогов лишился в Волгограде автомобиля, на котором приехал из Дубовского района. Как сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону, в ходе рейда приставы и сотрудники Госавтоинспекции остановили «Ниву» должника.

Автомобиль ранее был объявлен в розыск, так как за собственников числились 116 неоплаченных штрафов ГИБДД и задолженность по налогам на сумму 260 тысяч рублей. В отношении должника было открыто 140 исполнительных производств.

- Добровольно оплачивать долг гражданин не хотел, средств на счетах не хранил, ликвидное имущество, на которое можно обратить взыскание, скрывал. Судебные приставы объявили принадлежащий ему автомобиль в розыск, - рассказали в ГУФССП по региону.

«Ниву» арестовали и погрузили на эвакуатор. Только после этого автовладелец на месте оплатил всю имеющуюся задолженность вместе с исполнительским сбором, размер которого составил 140 тысяч рублей. В общей сложности с мужчины взыскали больше 500 тысяч рублей.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области