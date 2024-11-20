В Волгограде среди участников СВО станет больше льготников по транспортному налогу

В Волгоградской области расширят число участников СВО, которые могут рассчитывать на освобождение от уплаты транспортного налога. Как сообщает ИА «Высота 102», депутатами региона утверждены соответствующие поправки в законодательство.

Согласно новым правилам, этой мерой социальной поддержки могут воспользоваться бойцы, владеющие авто с мощностью двигателя, не превышающей 200 лошадиных сил. Ранее законом «О транспортном налоге» верхняя планка была установлена на уровне 150 лошадиных сил.

Отметим, поправки в закон вступают в силу с 19 ноября и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.