



Болельщики активно раскупали атрибутику перед товарищеским матчем России и Сирии, который стартует в эти минуты на «Волгоград Арене». Как сообщает корреспондент V102.RU, самый дешевый сувенир – маленький флажок сборной России за 150 рублей. Футболки с гербом стоят 2600 рублей, а шапки – тысячу. Тем не менее за памятными сувенирами выстраивались солидные очереди.





Но даже такие цены не могут испортить приподнятое настроение болельщиков. Волгоградец Дмитрий пришел на матч с сыном-подростком Денисом. Папа и сын были на матче России с Кубой и на летнем Суперкубке, когда играли «Зенит» с «Краснодаром». Болельщики «Ротора» часто бывают на «Волгоград Арене», а сегодня пришли, по их признанию, больше за «атмосферой».





А волгоградец Руслан, купивший билет за 1200 рублей, первый раз на матче сборной – на игру с Кубой не попал из-за работы. Руслан не ожидает разгрома Сирии и считает соперников достойными.

Перекусить перед матчем тоже обернется недешево. В буфете продают бургеры за 450 рублей и хот-доги за 300.- Ставлю на минимальную победу наших – 1:0 или 2:1, - предполагает Руслан.Окажется ли прав волгоградец, мы узнаем уже в ближайшее время. Сейчас на стадионе перед болельщиками выступает группа "Мираж", а сам матч начнется уже через несколько минут.Фото V102.RU