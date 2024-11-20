Расследования

Волгоградка зарезала мужа во время семейных посиделок

Расследования 20.11.2024 10:10
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20.11.2024 10:10


Волгоградка подозревается в убийстве своего супруга. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, преступление произошло накануне, 19 ноября. В больницу был доставлен мужчина с ножевыми ранениями, однако, несмотря на оказанную медпомощь, он скончался. 
По данным следствия, смертельные ранения волгоградцу причинила его супруга. Пара распивала спиртные напитки по месту своего жительства, в одном из домов по улице Рионской. В какой-то момент между супругами произошел бытовой конфликт. Женщина схватилась за  нож и несколько раз вонзила его в своего супруга. После случившегося она сама вызвала бригаду скорой медицинской помощи. 
В настоящее время подозреваемая задержана. Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу.

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