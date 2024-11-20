Общество

«Это не капремонт, а издевательство»: жильцов двухэтажки в Волгограде бросили зимовать с разобранной крышей

Общество 20.11.2024 09:25
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20.11.2024 09:25



Жильцы двухэтажного дома под номером 13 в поселке Мирный в Волгограде с мая текущего года в прямом смысле слова живут без крыши над головой. Как сообщили V102.RU отчаявшиеся люди, подрядчик фонда капремонта разобрал кровлю еще весной, а в начале лета все работы резко прекратились. Не ведутся они до сих пор. 

– У нас в разобранном состоянии остается крыша. Строители там кое-как натянули пароизоляционный материал и прибили доски. Нас жильцов второго этажа, а у нас двухэтажный дом, уже неоднократно затапливало дождевой водой. Вода капала на мебель, на все наше имущество. Мы обращались в нашу управляющую компанию, приходили сотрудники, составляли акты о затоплении. Также мы обращались в фонд капремонта. Фонд капремонта действий никаких не предпринимает, отсылает нас к подрядчику и говорит, что он - капремонт - перед нами никакой ответственности не несет, что мы должны искать подрядчика, обращаться к нему и предъявлять ему все претензии, – рассказали информагентству жители.


По словам людей, капремонт в их двухэтажке стартовал в апреле 2023-го. Подрядчик должен был завершить работы в феврале текущего года, но сделать этого не смог. Ремонтники бросили многоквартирный дом с разобранной крышей, оставив людей фактически под открытым небом. Первые потопы люди пережили еще в июне текущего года, когда несколько дней подряд шли дожди. Сейчас жители в ужасе ждут зимы. Система отопления организована на крыше двухэтажки, поэтому из-за раскрытой кровли жители боятся уже не только очередного потопа, но и коммунальных аварий.


– Нами было составлено множество обращений в прокуратуру, в фонд капительного ремонта, в администрацию города. В данный момент находится на рассмотрении наше коллективное обращение на имя губернатора. Мы еще ответ не получили. Прокуратура отписалась, что она свое прокурорское представление вынесла в адрес фонда капремонта, что он ненадлежащим образом следит за качеством и сроком выполняемых работ. Капитальный ремонт отписался, чтобы мы обращались к подрядчику, – рассказывают жители. – В итоге все стоит мертвым грузом. Крышу нам не делают. 


Жители хотят, чтобы некачественный капитальный ремонт был переделан, а дому вернули крышу как можно скорее.


– Мы требуем, чтобы работы по капремонту были переделаны, были сделаны качественно и в максимально быстрые сроки, – говорят собственники квартир.


Волгоградцы вспоминают, что до капитального ремонта проблем с крышей у них никогда не было. Двухэтажке уже больше 60 лет, но построена она была качественно. Требовалось лишь оштукатурить фасад и внутри дома поменять коммуникации. В итоге фасад закрыли пластиковыми панелями, которые ремонтники уже повредили в нескольких местах, когда сбрасывали доски с крыши. Коммуникации в многоквартирном доме пока менять не стали, но взялись за крышу. Жители рассказывают, что капремонт у них делали некие иностранные специалисты, вероятно из Азии. Название фирмы-подрядчика, как утверждают люди, они узнали лишь из переписки с прокуратурой и фондом капремонта. 

Как указано в письме прокуратуры от 2 октября 2024 года, договор на выполнение работ по капитальному ремонту фундамента, крыши, фасада, систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения в многоквартирном доме №13 поселка Мирный, УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов» в начале апреля 2023 года заключило с ООО «СК Артель» со сроком до конца декабря 2023 года. В этом же месяце фонд капремонта заключил еще один договор с ООО «Орион-С» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту, выполняемых ООО «СК Артель».


– По информации Фонда капремонта в целях соблюдения сроков выполнения работ по ремонту заказчиком проводились выезды с проверкой хода выполнения работ, совещания с представителями подрядных организаций по вопросам своевременного и качественного проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по указанному адресу, – сообщила жителям прокуратура Краснооктябрьского района. – Вместе с тем прокуратурой района установлено ненадлежащее осуществление заказчиком контроля за выполнением работ подрядчиками по заключенным договорам, а также несвоевременное принятие к ним мер в связи с несоблюдением ими условий договора.

Прокуратура указывает, что все выявленные нарушения отражены в обобщенном представлении, которое направлено в адрес гендиректора фонда капремонта и подрядчика. Надзорное ведомство также указывает, что держит на контроле фактическое устранение всех нарушений в ходе капремонта дома.


Жителей также уведомили о том, что на основании общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которое якобы состоялось еще в октябре 2022 года, сроки по выполнению ряда работ капремонта были перенесены на 2023-2025 годы.

УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов» в своем ответе поясняет, что принятые по указанному дому проектные решения согласованы, утверждены и направлены на «устранение физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств здания без изменения его функций и технико-экономических показателей». В свою очередь жители многострадальной двухэтажки называют такой капремонт «убийством» их дома, который теперь постоянно подвергается протечкам.

Фонд капремонта в письме поясняет жителям, что контроль за сроками и качеством работ на указанном многоквартирном доме несет ООО «Орион-С», которое по договору осуществляет строительный контроль, а подрядчик - ООО «СК Артель» - должен обеспечивать производство работ в полном соответствии с проектами, сметами и рабочими чертежами, строительными нормами и правилами. 


Собственников квартир в этом МКД представители фонда капремонта уведомили, что собираются расторгнуть договор с подрядчиком в конце ноября, а это значит, что сроки завершения работ в доме №13 в поселке Мирный откладываются на неопределенное время.

– Несколько дней назад я разговаривал с представителем капремонта, он сказал, что договор с будет официально расторгнут 29 ноября 2024 года и в течение 15 рабочих дней  они будут искать нового подрядчика. Они работают в правовом поле. Это их слова, – рассказывают жильцы.

Информагентство будет следить за развитием ситуации.

Фото и видео: Алексей Костяков / V102.RU

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