Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт новогодней акции





Мегаакция «Подарки любимым» стартует в ТЦ «Ворошиловский».

— Если с 20 ноября 2024 по 11 января 2025 зайдешь в наш ТЦ, сделаешь несколько простых движений, тебе гарантированы подарки и шанс забрать главные призы! — сообщают организаторы. — В конце акции будут разыгрываться 33 сертификата на шопинг.

Условия участия:

• делай покупку от 5000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ (кроме «Перекрестка») с 20.11.2024 по 11.01.2025;

• показывай чек на промо-стойке на первом этаже ТЦ;

• заполняй купон-анкету — это можно делать после каждой покупки от 5000 рублей, но не больше трех раз в день;

• забирай гарантированный подарок: ручка, кружка, шарф, шапка, варежки/перчатки или упаковка подарка — всё на удачу!

Гарантированных подарков не так уж много, так что поспеши! Розыгрыш главных призов среди всех участников пройдет 11 января 2025 в 15:00 на ВК-канале ТЦ «Ворошиловский».

Хочешь больше инфы об организаторе, правилах, призах и как все забрать? Загляни на сайт! Voroshilovskiy-tc.ru

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