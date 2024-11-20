Общество

Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт новогодней акции

Общество 20.11.2024 15:41 Реклама
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20.11.2024 15:41 Реклама


Мегаакция «Подарки любимым» стартует в ТЦ «Ворошиловский».
— Если с 20 ноября 2024 по 11 января 2025 зайдешь в наш ТЦ, сделаешь несколько простых движений, тебе гарантированы подарки и шанс забрать главные призы! — сообщают организаторы. — В конце акции будут разыгрываться 33 сертификата на шопинг.
Условия участия:
• делай покупку от 5000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ (кроме «Перекрестка») с 20.11.2024 по 11.01.2025;
• показывай чек на промо-стойке на первом этаже ТЦ;
• заполняй купон-анкету — это можно делать после каждой покупки от 5000 рублей, но не больше трех раз в день;
• забирай гарантированный подарок: ручка, кружка, шарф, шапка, варежки/перчатки или упаковка подарка — всё на удачу!
Гарантированных подарков не так уж много, так что поспеши! Розыгрыш главных призов среди всех участников пройдет 11 января 2025 в 15:00 на ВК-канале ТЦ «Ворошиловский».
Хочешь больше инфы об организаторе, правилах, призах и как все забрать? Загляни на сайт! Voroshilovskiy-tc.ru.   
18+
Реклама. ООО «ТЦ «Мегаполис», ИНН 3445066682

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