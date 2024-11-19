Полиция завершила следствие по делу о страшной гибели дорожного рабочего под Волгоградом





Водитель «Лады Приоры», раздавивший дорожного рабочего в Михайловском районе Волгоградской области в июне 2024 года, готовится предстать перед судом по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. По информации ГУ МВД России по региону, своей вины в гибели мужчины водитель не признает.

Напомним, что смертельное ДТП с участием отечественной легковушки произошло 25 июня на 156-м километре дороги «Жирновск-Вешенская». По версии следствия, следуя со скоростью около 95 км/ч, водитель «Лады» снес ремонтника дорожного покрытия. Шансов выжить у последнего не было.

– Несмотря на то, что по делу собраны все необходимые доказательства, вину свою водитель в содеянном не признал. В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено для рассмотрения в Михайловский городской суд, – сообщили 19 ноября в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области