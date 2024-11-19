Происшествия

Полиция завершила следствие по делу о страшной гибели дорожного рабочего под Волгоградом

Происшествия 19.11.2024 12:50
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19.11.2024 12:50


Водитель «Лады Приоры», раздавивший дорожного рабочего в Михайловском районе Волгоградской области в июне 2024 года, готовится предстать перед судом по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. По информации ГУ МВД России по региону, своей вины в гибели мужчины водитель не признает. 

Напомним, что смертельное ДТП с участием отечественной  легковушки произошло 25 июня на 156-м километре  дороги «Жирновск-Вешенская». По версии следствия, следуя со скоростью около 95 км/ч, водитель «Лады» снес ремонтника дорожного покрытия. Шансов выжить у последнего не было. 

– Несмотря на то, что по делу собраны все необходимые доказательства, вину свою водитель в содеянном не признал. В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено для рассмотрения в Михайловский городской суд, – сообщили 19 ноября в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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