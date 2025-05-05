Уникальный проект: россиянам помогут по фото найти пропавших защитников Сталинграда





Волгоградская академия МВД в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне объявила о старте уникального проекта, в рамках которого россиянам помогут найти пропавших при обороне Сталинграда солдат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу академии, на сайте Войнавлицах.рф уже появилась база безымянных бойцов с их предполагаемыми фотографиями.

Проект «Из забвения в бессмертие!» создан для тех, кто продолжает поиски родных, участвовавших в Великой Отечественной войне и пропавших без вести. За два года поисковый отряд Волгоградской академии МВД обнаружил останки более 700 солдат и офицеров РККА, погибших на территории Сталинградской области, а также в Тверской, Псковской, Сахалинской областях и в Республике Карелия. Имена лишь десяти из них установлены на сегодня.

Уникальная система воссоздания прижизненного облика солдата, надеются в академии, позволит выйти на новый уровень в идентификации личностей погибших.

Ознакомиться с обликами найденных солдат можно на сайте - войнавлицах.рф. К фотографиям прикреплена вся информация, которую удалось узнать в ходе поисковых работ.

Если представленная на сайте информация о погибшем участнике ВОВ заинтересует россиян, с поисковиками можно будет связаться через форму обратной связи.