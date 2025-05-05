Общество

Под Волгоградом 100-летний фронтовик получит звание почетного гражданина района

Общество 05.05.2025 13:08
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05.05.2025 13:08


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Федяшин получит звание Почетного гражданина. Как сообщает V102.RU, об этом 5 мая рассказал в своем Telegram-канале глава района Николай Патрин. 

- Александр Иванович является участником Великой Отечественной войны. По ходатайству главы Суходольского сельского поселения Любови Козловой, депутатами районной думы был положительно рассмотрен вопрос о присвоении ему звания «Почетный гражданин Среднеахтубинского муниципального района», - поделился Патрин в соцсетях. 

Также глава добавил, что в районе осталось всего пять участников Великой Отечественной войны. 

Напомним, 1 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров присвоил звание «Почетного гражданина Волгоградской области» Хельви Латту. Во время войны Хельви Николаевна ребенком пережила блокаду Ленинграда, во время которой потеряла многих родственников. 

Коллаж: фото Николай Патрин / t.me; Павел Мирошкин / V102.RU

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