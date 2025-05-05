Общество 05.05.2025 15:00
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05.05.2025 15:00
В Волгограде на станции Спартановка в Тракторозаводском районе железнодорожники, сотрудники транспортной полиции и ведомственной охраны провели совместный рейд, в ходе которого напомнили жителям о правилах безопасности рядом с железной дорогой. Мероприятие, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, прошло в рамках месячника «Уступи дорогу поездам!», проводимого на ПривЖД с 1 по 31 мая.
Жителям Волгограда в ходе рейда напомнили о запрете передвигаться пешком по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов.
Пересекать железнодорожные пути можно только в специально предусмотренных для этого местах. Нахождение детей вблизи с путями без присмотра также запрещено.
Во время профилактического мероприятия с волгоградцами не только провели беседы, но и вручили им тематические памятки.
Напомним, что ж/д станция Спартановка расположена вблизи нескольких жилых кварталов Волгограда. Для обеспечения безопасности граждан на территории станции построен пешеходный мост и специальные переходы с резинокордовыми настилами, на пассажирскую платформу нанесены полосы безопасности, установлены предупреждающие знаки об опасности нахождения людей на железнодорожных путях.
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