Внедорожник с тремя семерками забрали у волгоградца

Волгоградцу пришлось выплатить крупный долг про налогам после ареста его «ласточки» - автомобиля KIA SORENTO c эксклюзивным регистрационным номером, состоящим из трех семерок. Как рассказали ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, на приобретение красивого номера деньги у мужчины нашлись, а на погашение

районный отдел Волгограда. Пока гражданин давал объяснение, сотрудники отдела обошли прилегающую территорию и обнаружили припаркованный недалеко автомобиль должника. Транспортное средство было арестовано и изъято. И это послужило весомым стимулом рассчитаться с долгами. В тот же день мужчина погасил задолженность по налогам в полном объеме вместе с исполнительским сбором.

Мало того, волгоградец всячески уклонялся от исполнения решения суда. Он скрывал ликвидное имущество, отказывался открывать дверь судебному приставу. В итоге сотрудник направил по адресу должника уведомление о вскрытии помещения. Только тогда он забеспокоился и тут же явился на прием к судебному исполнителю в Красноармейский