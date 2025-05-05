Внедорожник с тремя семерками забрали у волгоградца

Общество 05.05.2025 21:16
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05.05.2025 21:16
Волгоградцу пришлось выплатить крупный долг про налогам после ареста его «ласточки» - автомобиля KIA SORENTO c эксклюзивным регистрационным номером, состоящим из трех семерок. Как рассказали ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, на приобретение красивого номера деньги у мужчины нашлись, а на погашение долга в размере 713 тысяч рублей — нет.
Мало того, волгоградец всячески уклонялся от исполнения решения суда. Он скрывал ликвидное имущество, отказывался открывать дверь судебному приставу. В итоге сотрудник направил по адресу должника уведомление о вскрытии помещения. Только тогда он забеспокоился и тут же явился на прием к судебному исполнителю в Красноармейский районный отдел Волгограда. Пока гражданин давал объяснение, сотрудники отдела обошли прилегающую территорию и обнаружили припаркованный недалеко автомобиль должника. Транспортное средство было арестовано и изъято. И это послужило весомым стимулом рассчитаться с долгами. В тот же день мужчина погасил задолженность по налогам в полном объеме вместе с исполнительским сбором.
Фото УФСПП по Волгоградской области
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