В России предложили маркировать запрещенные для водителей лекарства

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий обязательную маркировку лекарственных препаратов, которые запрещены для употребления водителями транспортных средств. Как сообщает V102.RU, документ опубликован в электронной базе палаты.
Законопроект вносит коррективы в статью 46 закона об обращении лекарственных препаратов. Как отмечают авторы проекта, в инструкциях лекарств необходимо ввести специальный знак «движение запрещено», который будет предупреждать о запрете употребления препаратов перед тем, как сесть за руль.
По мнению инициативной группы, новелла позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны.