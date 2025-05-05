Общество

В России предложили маркировать запрещенные для водителей лекарства

Общество 05.05.2025 15:11
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05.05.2025 15:11


В Госдуму внесен законопроект, предполагающий обязательную маркировку лекарственных препаратов, которые запрещены для употребления водителями транспортных средств. Как сообщает V102.RU, документ опубликован в электронной базе палаты.  

Законопроект вносит коррективы в статью 46 закона об обращении лекарственных препаратов. Как отмечают авторы проекта, в инструкциях лекарств необходимо ввести специальный знак «движение запрещено», который будет предупреждать о запрете употребления препаратов перед тем, как сесть за руль. 

По мнению инициативной группы, новелла позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны. 

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