



Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась премьера международного исполнения песни «Священная война». Как сообщает ИА «Высота 102», видео снималось в разных странах – в том числе, на Мамаевом кургане в Волгограде. На главной высоте России песню исполнила девочка Лиза.





Первые кадры с юной исполнительницей у Стен-руин сменяют другие – у зала Воинской славы и самого главного монумента – «Родина-мать зовет!».

Вместе с Лизой «Священную войну» исполнили творческие коллективы и солисты из Индии, Китая, Индонезии, ЮАР, Танзании и Замбии. В видео запечатлены достопримечательности Дели, Дар-Эс-Салам, Джакарты, Лусаки, Претории и провинции Хэбэй.

Видео: RT на русском / t.me