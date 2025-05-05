Общество

Героизму воинов-железнодорожников: в центре Волгограда появился бронепоезд НКВД

Общество 05.05.2025 13:23
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05.05.2025 13:23


5 мая в Ворошиловском районе Волгограда на набережной состоялась торжественная церемония открытия экспозиции «Бронепоезд войск НКВД», посвящённой вкладу железнодорожных подразделений в разгром немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие губернатор Андрей Бочаров и гендиректор РЖД Олег Белозёров.



- Развитие Царицына, Сталинграда, Волгоградской области неразрывно связано с развитием железных дорог. В период Сталинградской битвы, в послевоенном восстановлении города-героя, в укреплении силы, мощи и независимости нашего государства железные дороги всегда вносили и сегодня вносят значительный вклад в развитие нашей страны. Символично, что мемориальный комплекс, посвященный подвигу железнодорожников, мы открываем в год 80-летия Великой Победы, накануне святого для каждой семьи, для всего нашего Отечества дня — Дня Победы, - подчеркнул глава региона.


В свою очередь, Олег Белозёров напомнил, что именно ж/д линии часто называют артериями Победы.

- С 1941 по 1945 годы железнодорожники провели 443 тысячи воинских эшелонов, перевезли 20 миллионов вагонов с войсками и военными грузами – боеприпасами, техникой, продовольствием; более двух тысяч семисот заводов и фабрик, около 25 миллионов эвакуированных людей, - подчеркнул гендиректор РЖД.


Отметим, 73-й бронепоезд войск НКВД вступил в Сталинградскую битву в августе 1942 года. Он участвовал в ожесточённых боях в районе посёлков Купаросный, Садовый, Полдяковка, Песчанка. Впоследствии за массовый героизм личного состава бронепоезд был удостоен орденом Красного Знамени и стал именоваться «Краснознамённым».













Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»

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