



5 мая в Ворошиловском районе Волгограда на набережной состоялась торжественная церемония открытия экспозиции «Бронепоезд войск НКВД», посвящённой вкладу железнодорожных подразделений в разгром немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие губернатор Андрей Бочаров и гендиректор РЖД Олег Белозёров.









- Развитие Царицына, Сталинграда, Волгоградской области неразрывно связано с развитием железных дорог. В период Сталинградской битвы, в послевоенном восстановлении города-героя, в укреплении силы, мощи и независимости нашего государства железные дороги всегда вносили и сегодня вносят значительный вклад в развитие нашей страны. Символично, что мемориальный комплекс, посвященный подвигу железнодорожников, мы открываем в год 80-летия Великой Победы, накануне святого для каждой семьи, для всего нашего Отечества дня — Дня Победы, - подчеркнул глава региона.





В свою очередь, Олег Белозёров напомнил, что именно ж/д линии часто называют артериями Победы.

- С 1941 по 1945 годы железнодорожники провели 443 тысячи воинских эшелонов, перевезли 20 миллионов вагонов с войсками и военными грузами – боеприпасами, техникой, продовольствием; более двух тысяч семисот заводов и фабрик, около 25 миллионов эвакуированных людей, - подчеркнул гендиректор РЖД.





Отметим, 73-й бронепоезд войск НКВД вступил в Сталинградскую битву в августе 1942 года. Он участвовал в ожесточённых боях в районе посёлков Купаросный, Садовый, Полдяковка, Песчанка. Впоследствии за массовый героизм личного состава бронепоезд был удостоен орденом Красного Знамени и стал именоваться «Краснознамённым».

















































Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»