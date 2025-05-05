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Т2 выводит «Понедельники» на новый уровень: теперь подарками можно делиться с друзьями

Телеком 05.05.2025 15:38 Реклама
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05.05.2025 15:38 Реклама


Оператор возобновляет акцию «Понедельники». В течение шести недель клиенты будут получать приятные подарки от T2 и партнеров каждый понедельник. В этом году компания добавила к акции новую возможность – теперь предложениями можно делиться с близкими, даже если они абоненты другого оператора.
Понедельник – день тяжелый, но только не для абонентов Т2. Вместо привычной рутины – возможность порадовать себя и своих близких. Т2 традиционно дарит абонентам приятные подарки в начале недели. В этом году оператор выводит «Понедельники» на новый уровень и внедряет механику шеринга. Клиент может использовать промокоды для себя или поделиться подарками с друзьями и близкими. При этом получатель не обязан быть абонентом T2 – оператор делает понедельники приятными для всех.
Каждый понедельник с 5 мая по 16 июня 2025 года на сайте и в мобильном приложении T2 пользователям доступен набор из предложений в самых популярных категориях: еда, кофе, такси и самокаты, онлайн-доставка, развлечения. Абонент может выбрать до трех предложений из еженедельной подборки и активировать их в течение понедельника. В числе партнеров проекта Яндекс Go, «Вкусно – и точка», Whoosh, Kassir.ru и другие компании. Акция будет действовать в 66 регионах России.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjepRRyf

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