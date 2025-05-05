Общество 05.05.2025 11:07
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05.05.2025 11:07
Сегодня, 5 мая, в Волгограде проводят в последний путь Валентину Александровну Крамаренко. Печальную новость о смерти этой жизнерадостной, активной женщины, объединившей в своем поэтическом клубе «Сиреневый рассвет» творческих и неравнодушных горожан, подтвердили V102.RU в Совете ветеранов Краснооктябрьского района.
Валентина Крамаренко увлекалась историей Сталинграда-Волгограда, вела большую патриотическую работу, была неоднократным победителем конкурсов авторской песни. Также с ее помощью были изданы сборники патриотической поэзии.
Клуб «Сиреневый рассвет» был создан более 20 лет назад. Здесь собирались единомышленники, любящие свой город и страну, и посвящавшие Родине стихи и песни. По признанию членов клуба, они в буквальном смысле слова осиротели после смерти Валентины Александровны.
Фото Совета ветеранов Краснооктябрьского района
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