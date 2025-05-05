Происшествия

Уцелел лишь кузов: в Волгограде на Верхней Ельшанке сгорел легковой автомобиль

Происшествия 05.05.2025 20:21
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05.05.2025 20:21


5 мая в Советском районе Волгограда сгорел легковой автомобиль. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось на проезжей части ул. Казахской в границах посёлка Верхняя Ельшанка. Очевидцы засняли ЧП на видео.



Судя по опубликованным кадрам, огонь быстро распространился по автомобилю. Собственными силами водителю потушить транспортное средство не удалось. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС России. Лишь специалистам удалось обуздать пламя.

- В 17:53 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Советском районе города Волгограда. Горел легковой автомобиль по всей площади. Пожарные подразделения 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18:06, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации спасательного ведомства, водитель сгоревшей машины не пострадал. Причиной ЧП могла стать техническая неисправность систем и узлов автомобиля.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me

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