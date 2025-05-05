Лейкоз выявили у коров в районе Волгоградской области

В Чернышковском районе Волгоградской области специалисты выявили в поголовье крупного рогатого скота опасное заболевание – лейкоз. Как сообщает ИА «Высота 102», в связи с обнаружением угрожающей инфекционной болезни, на территории Пристеновского сельского поселения объявлен карантин. Ограничения, согласно приказу комитета ветеринарии, действуют с 29 апреля в муниципальном образовании.

В настоящее время в сельском поселении проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания. Ограничения наложены на оборот животных, продуктов животноводства, кормов, сельскохозяйственные ярмарки и выставки, выпас неблагополучного поголовья и др. в радиусе 1000 квадратных метров от очага заболевания.

Отмечается, что вспышка зарегистрирована на территории личного подсобного хозяйства.

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекция опухолевой природы. Явно больных животных изолируют и сдают на убой.