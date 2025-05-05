Опубликовано почасовое расписание Русских авиагонок в Волгограде





В Волгограде во вторник, 6 мая, стартуют «Русские авиационные гонки», в ходе которые волгоградцы смогут стать зрителями зрелищных полетов, высшего пилотажа, а также авиашоу.

Как сообщает ИА «Высота 102», завтра на аэродроме «Юный ястреб» состоится акция для детей «Vместе». Юные волгоградцы смогут познакомиться с пилотами и увидят первые показательные вылеты в Среднеахтубинском районе.

Соревновательные полеты пройдут 7 мая с 12.00 до 14.00. По завершении над акваторией Волги пройдет выступление пилотажной группы «Звезда».

8 мая 16.00 до 16.35 над Волгой состоятся показательные полеты. А группа «Звезда» презентует перед концертом «Победа сквозь века» новое шоу.

9 мая летчики примут участие в параде Победы и пролетят в 10.00 над площадью Павших Борцов.

В День Победы с 12.00 до 12.35 на Центральной набережной Волгограда состоится финальное авиашоу.