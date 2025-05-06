В Волгоградской области не хватает акушерок с зарплатой в 50 тысяч

Общество 06.05.2025 06:04
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06.05.2025 06:04
В Волгоградской области акушерки, как и многие другие медики, попали в список дефицитных профессий. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные hh.ru, в регионе с начала года работодатели опубликовали более 40 вакансий для акушерок, однако это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в Волгоградской области на одну вакансию акушерки приходится 0,8 резюме, тогда как об остром дефиците свидетельствует значение индекса менее 1,9 резюме. Но в других регионах России ситуация еще хуже. Например, в республике Коми приходится всего 0,05 резюме на вакансию.
Самый высокий спрос на акушерок зафиксирован в Москве (16% от всех вакансий для данных специалистов), Санкт-Петербурге (8%), Московской области (7%).
Медианная зарплата этих медиков в Волгоградской области в 2025 году составила около 50 тысяч рублей. Это один из самых низких показателей. Дешевле ценят труд медработников, помогающих появиться на свет новым гражданам России, только в Алтайском крае. Там работодатели готовы платить акушеркам всего 45 тысяч рублей. В столице представители этой профессии могут заработать куда больше – почти 136 тысяч рублей.
Фото V102.RU (архив)
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