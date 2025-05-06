В Волгоградской области не хватает акушерок с зарплатой в 50 тысяч

В Волгоградской области акушерки, как и многие другие медики, попали в список дефицитных профессий. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные hh.ru, в регионе с начала года работодатели опубликовали более 40 вакансий для акушерок, однако это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в Волгоградской области на одну вакансию акушерки приходится 0,8 резюме, тогда как об остром дефиците свидетельствует значение индекса менее 1,9 резюме. Но в других регионах России ситуация еще хуже. Например, в республике Коми приходится всего 0,05 резюме на вакансию.