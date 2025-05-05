На набережной Волгограда готовят сцену для «Хора Турецкого»





В Волгограде продолжается подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщают фотокорреспонденты ИА «Высота 102», на Центральной набережной к 5 мая уже собрали металлический каркас сцены, на которой 9 Мая жителей и гостей города-героя поздравят со знаменательным событием «Хор Турецкого» и вокальная группа «Сопрано Турецкого».





Венчать главную сцену Волгограда в День Победы будет надпись «Победа!» и Георгиевская лента. В настоящее время на объекте продолжается оформление концертной площадки. В том числе специалисты монтируют звуковое и видеооборудование. Для зрителей, которые расположатся далеко от сцены, происходящее на ней будет транслироваться на два огромных светодиодных экрана.





Напомним, что музыкальные коллективы выступят на Центральной набережной Волгограда 9 Мая с двухчасовой концертной программой «Песни Победы», в ходе которой исполнят песни военных лет – «Катюшу», «Смуглянку», «С чего начинается Родина», «Темную ночь» и др. На этой же сцене выступят солисты и творческие коллективы Волгограда.





Напомним, на 9 мая жители и гости города смогут насладиться тремя фейерверками и салютом в честь Дня Победы.













Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»